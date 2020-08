Ex-Ken Humano revela desejo: “Quero ser mãe aos 40”

Jessica Alves, apresentadora brasileira que ficou mundialmente conhecida como ‘Ken Humano‘, é uma das estrelas de um novo reality show: ‘Love me Gender: Todos Merecem um Pouco de Amor‘. Na atração, ela quer encontrar um novo namorado e também um futuro pai para o seu bebê.

Em conversa com a Quem, Jessica revelou o seu grande desejo: “Eu tenho contato com um lado materno, ainda mais agora que me sinto uma mulher praticamente completa. A idade também está chegando, estou com 37. Quero ser mãe aos 40, quero ter um bebê, sim. Vou adotar, mas não quero ser mãe sozinha. Quero ter alguém comigo, ser mãe solteira é difícil. Espero ter o homem certo para mim até lá”.

Ao jornal britânico Daily Mail, a estrela disse que sente falta de ter alguém especial, e que por ela ser transexual, encontra mais dificuldades de se relacionar. “Todo mundo merece ter amor em sua vida e eu preciso de uma ajudinha nesse departamento. É diferente namorar como mulher”, afirmou.

Jessica já investiu mais de R$ 4,2 milhões em procedimentos estéticos, sendo quatro delas para ficar com aparência feminina. Para encontrar o seu amor, a artista viajará por diversos países como, Reino Unido, Itália, Espanha, Alemanha, França, Estados Unidos, Brasil e Holanda.

