Ex-jurado que brigou com Fedez pode voltar para X Factor Itália

ROMA, 27 NOV (ANSA) – A imprensa italiana informou nesta segunda-feira (27) que o cantor italiano Morgan pode retornar para o episódio final do programa X Factor.

Na semana passada, ele foi demitido por uma sequência de “comportamentos incompatíveis e inadequados”, após uma briga com o rapper Fedez, segundo informou a Sky Itália.

A informação sobre o possível retorno foi dada no programa Viva Rai 2!, o satírico de variedades matinal apresentado por Fiorello.

“Segundo algumas informações, não sei se só de corredor, parece que Morgan poderia voltar para o último episódio de X Factor. Seria clamoroso, mas eu não disse nada”, disse Fiorelli.

Na ocasião da demissão, faltando três episódios para fechar a temporada, a emissora revelou que foi decidido, em comum acordo, o encerramento da relação de colaboração com Morgan e sua presença no X Factor como jurado.

“É essencial que os concorrentes e a sua jornada permaneçam no centro do programa. A música e o talento sempre foram e devem continuar a ser o motor fundamental do X Factor, e é prioritário que tudo se desenrole num ambiente de trabalho profissional”, concluiu o comunicado.

No último dia 16 de novembro, uma briga de Morgan com seus companheiros causou polêmica entre telespectadores e nas redes sociais na Itália. Na ocasião, Fedez tentou parar a discussão e foi alvo de uma provocação por causa de seus problemas de saúde mental.

“Obrigado, Fedez. Está sendo meu psicólogo ou está muito deprimido para ser psicólogo?”, ironizou Morgan, que foi duramente criticado nas redes sociais e posteriormente pediu desculpas. (ANSA).

