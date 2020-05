Ex-juiz Nicolau dos Santos Neto morre em São Paulo, diz jornal

O ex juiz Nicolau dos Santos Neto, de 92 anos, morreu na madrugada deste domingo 31, com suspeita de Covid-19, de acordo com informações do ‘Estadão’. Segundo a reportagem, há alguns dias ele foi hospitalizado e internado com quadro de pneumonia.

“O doutor Nicolau foi internado com quadro de pneumonia. Não vi ainda o resultado do teste, mas é mesmo provável que ele tenha sido vítima da Covid-19”, disse o advogado do ex juiz, Celmo Márcio de Assis Pereira.

O ex-juiz Nicolau ficou conhecido pela condenação em três processos relacionados a desvios de R$ 170 milhões (mais de R$ 1 bilhão em valores atualizados) das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo na Barra Funda.