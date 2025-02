Ex-Judoca e modelo, Bruna Luísä se diz ‘privilegiada’ por atuar em ‘Beleza Fatal’

Ex-judoca e conhecida no mundo fashion por atuar como modelo plus size, Bruna Luísä agora chama atenção por sua estreia na atuação, com “Beleza Fatal” como Marlene.

Emocionada, a atriz contou o quão fundamental se tornou o apoio de sua família durante os períodos de transição em sua carreira e sua jornada atuando como representação para pessoas que fogem do padrão, assim como ela.

+ De volta à TV, Bella Piero realiza sonho de viver vilã em novela: ‘Vai surpreender’

+ Entenda como os novos procedimentos de Jojo Todynho melhoram a qualidade de vida

“Essa foi a virada de chave pra mim. Eu falei ‘cara, eu estou aqui, tem várias pessoas que se espelham, né? Que estão me olhando e estão se espelhando, que se veem nesse lugar que eu estou, com o meu físico, com alguma coisa que é fora de padrão’”, conta em entrevista à IstoÉ Gente.

Primeira novela do streaming, a produção conta com alguns enredos preferidos pelo público, como a questão da vingança, mas um dos pontos forte do folhetim com certeza é a abordagem da pressão estética. Em relação a isso, Bruna se diz privilegiada por participar do projeto.

“Estar ali com o meu porte, com o meu físico, representando tantas mulheres é um privilégio pra mim. Ainda mais dentro de uma clínica de estética, né? Quando eu era atleta me sentia muito dona de mim, já sabia planar ali no ambiente em que precisava estar com muita naturalidade, com muita propriedade de quem eu sou. Quando eu fui pra moda, foi muito questionador”, começa.

“Eu criei várias barreiras dentro de mim, porque eu era a única modelo grande dentro da agência. Então, já cheguei muito bem resolvida com isso na novela, entendendo que onde eu tenho algo que é diferente dos demais talvez seja o que eu tenho de mais especial.”

Suporte familiar

Enquanto as mudanças em sua carreira não foram incomuns, o sentimento de desorientação nunca deixa de existir em Bruna. Primeiro judoca, depois modelo e agora atriz: em todas fases de sua vida, a artista pôde contar com o apoio da família e amigos, independentemente da ocasião.

“As coisas acontecem muitas vezes, parece que são pra acontecer, né?”, brinca. “Eu já não queria mais ser atleta, eu sou casada com um tri medalhista olímpico de judô. Mas, na época em que a gente namorava meu sonho era ir pra uma Olimpíada”, reflete.

“Mas um dia eu estava sentada em casa mexendo no computador e apareceu uma modelo linda, com as minhas medidas. Desde muito pequena, eu lembro que eu falava pro meu avô ‘se eu emagrecer, eu posso participar do concurso da Ford?’, questiona.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Baby Judo (@rafaelsilvajudo)

“A minha avó passou nessa hora e falou, ‘nossa, filha, que bonita, você quer fazer um book também? Eu te dou de presente’, e eu fiz o book. Depois fui na Ford e me contrataram, eu comecei a trabalhar como modelo plus size e foi uma redescoberta de mim”.

Finalmente, a atriz descobriu sua paixão pela atuação. Após nos de estudo, a dificuldade de morar completamente sozinha em uma nova cidade, Luísä foi convidada para trabalhar na produção da “Max”, para satisfação da sua família.

“Meu marido apoia muito, ele contou pra todo mundo e fez todo mundo assinar a Max. No judô existe a hierarquia: você é o sempai e tem o kohai, ele fez toda a galera que é kohai dele assinar pra assistir.”

“Minha família é muito noveleira. Em minhas memórias de infância, sou eu sentada com meus avós vendo novela. Infelizmente, minha avó virou estrela antes de viver atuando, mas acho que ela ia ser a pessoa que mais ia gostar”, relembra emocionada.

E ela não esconde a vontade de atuar novamente: “Eu viveria esses dois meses de gravação todos os dias. Foi muito gratificante, foi uma redescoberta de mim. Quero muito poder viver muitas outras personagens, poder colocar um pouco de mim, trazer um pouco dessas personagens para mim”.

** Estagiária sob supervisão