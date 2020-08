Ex-jornalista da Globo morre aos 86 anos em Goiás

O jornalista Washington Novaes morreu na noite dessa segunda-feira (24), aos 86 anos, após ter passado por uma cirurgia para retirar um tumor no intestino, em Aparecida de Goiânia, em Goiás. A informação foi confirmada por Pedro Novaes, filho de Washington, em texto enviado ao G1.

O rapaz, que trabalha como cineasta, diz que não só a família fica órfã, “mas também o cerrado e a Amazônia, pelos quais ele tanto lutou, e os povos indígenas brasileiros, já tão sofridos, e pelos quais ele se apaixonou décadas atrás”.

“Que a gente possa lembrar dele como essa referência, tanto como pai, quanto como jornalista: absurdamente generoso e indignado. E que o exemplo dele nos ajude a superar essa tragédia política, sanitária, ambiental e social que estamos vivendo”, completou.

Washington Novaes descobriu o tumor no intestino em março deste ano. O tratamento era apenas cirúrgico, ele foi operado na última quarta-feira (20) e posteriormente ficou internado na UTI. No domingo, o quadro de saúde piorou devido a uma infecção decorrente da operação, além de um outro problema no fígado.

O jornalista já trabalhou como editor do Globo Repórter e também do Jornal Nacional. Ele foi um dos primeiros profissionais do País a se dedicar a questões ambientais e indígenas, tendo produzido documentários e livros sobre os temas.

