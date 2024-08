Ex-jornalista da Globo critica homenagens a Silvio Santos após sua morte e é detonado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2024 - 17:15 Para compartilhar:

Luis Erlanger usou seu perfil no Instagram para falar sobre a repercussão em torno da morte de Silvio Santos (1930-2024), ocorrida no sábado, 17. O ex-jornalista da Globo afirmou que os brasileiros esquecem um possível ‘lado obscuro’ das pessoas quando elas morrem e as colocam em um pedestal de admiração. “No Brasil, morrer vem com anistia automática. E bajulação”, disparou.

Erlanger apontou apoio do apresentador ao Golpe Militar, citou caso de racismo, disse que a Tele Sena é jogo de aposta disfarçado de título de capitalização, e afirmou que Silvio era “santo só no sobrenome”.

“No Brasil, morrer vem com anistia automática. E bajulação. É indiscutível que Silvio Santos está no topo na história da nossa televisão. No seu gênero (prefiro o Chacrinha), o maior apresentador de programa de auditório”, afirmou.

E continuou: “O Baú da Felicidade – que ganhou de presente – era uma uma picaretagem. Lançou a Tele Sena, um modelo de aposta proibido disfarçado de título de capitalização. Sem lastro. Só não foi candidato à presidência da República porque foi considerado inelegível. Apoiou todos os presidentes e se dizia ‘office boy de luxo do governo’. De qualquer governo”.

“Como outros magnatas da Comunicação – como Roberto Marinho – apoiou o golpe militar. Mas foi além. Ele mesmo admitia que ganhou o canal de TV do general-ditador Figueiredo. Nos intervalos, exibia campanhas com o slogan do regime militar ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’. No governo Bolsonaro, voltou com ‘A Semana do Presidente’, exibido na ditadura”, completou.

O jornalista, então, encerrou: “Tirou um prêmio musical de uma candidata negra, contrariando a escolha do auditório. Furtou o projeto original do BBB e batizou de Casa dos Artistas. Ninguém se recorda da covardia com Zé Celso e o Teatro Oficina? Enfim, um dos ícones da nossa TV. Mas santo só no sobrenome”.

Nos comentários da postagem, o ator e diretor Charles Daves, que fez sucesso na TV com a personagem Creidi, de “A Praça é Nossa”, rebateu a fala de Luis e chamou a publicação de “desrespeitosa”.

“Que postagem desrespeitosa! Quer você queira ou não, SS [Silvio Santos] é o grande comunicador da televisão brasileira, ainda q você preferisse Chacrinha falando em cima dos musicais! É reconhecido como um dos maiores pagadores de impostos nesse país, jamais teve qualquer problema na Justiça. Título de capitalização é crime? O governo não só tem suas loterias como legalizou sempre esses jogos. Zé Celso (que Deus o tenha!) Queria que o Silvio doasse o seu terreno para o Oficina. Não há briga justa, era alguém pleiteando algo que não lhe pertencia. Curiosa essa sua postagem com tanto ódio”, declarou.

Luis Erlanger respondeu: “Não é ódio: são fatos que ignoram quando pranteiam um ídolo. Não desrespeitar a verdade”, disse ele que foi respondido novamente pelo ator.

“Desculpa Luis, com todo respeito que sempre tive por sua carreira, momento inoportuno, dia de dor pra um país que chora e com inverdades. Nem todos aqui aplaudem suas ofensas (a maioria vejo que de bom senso não concorda). Suas colocações indagando idoneidade, também sobre um pleito do Zé Celso que na verdade queria se apropriar do que não lhe pertencia… desculpa mas é nítido que há algum rancor nas suas grosseiras palavras. Silvio Santos merece respeito. A família Abravanel merece respeito hoje, o povo brasileiro em sua grande maioria merece respeito”, rebateu.

Outros internautas também discordaram do jornalista. “Gosto de você. Mas para mim deu bola fora. Você trabalhou para uma empresa que sempre foi vassalo de políticos. E lhe pagava, imagino que bem, pra prestar seus serviços. De certo, não há santos algum na comunicação. Muito menos na Vênus”, disse um seguidor. “Quanto desrespeito. Independente de opinião, aproveitar o dia da morte de uma pessoa tão querida por tantos para falar isso, para mim é falta de caráter. Ignorar a dor da família para querer lacrar. Francamente, é lamentável demais”, disparou outro.

