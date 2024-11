Ex-jornalista da Band, Lucilene Caetano sofre derrame pleural e segue na UTI

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2024 - 8:27 Para compartilhar:

Na noite de quarta-feira, 6, a equipe de Lucilene Caetano divulgou boletim médico para atualizar o estado de saúde da jornalista, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 26 de outubro.

A ex-apresentadora da Band, que está grávida pela quarta vez, deu entrada no hospital com influenza B, mas apresentou uma piora no quadro, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e um derrame pleural – quando há acúmulo de líquidos entre os tecidos que revestem o pulmão.

Apesar de a situação ser preocupante e não ter previsão de alta, Lucilene está estável. A equipe da jornalista também pediu para os fãs enviarem orações e boas energias a ela.

“Lucilene continua internada na UTI, onde está recebendo cuidados médicos intensivos devido a um quadro de influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e um derrame pleural (nos pulmões)”, dizia nota.

“O quadro segue estável, mas ainda não há previsão de alta da UTI até que os resultados dos exames diários apontem a melhora necessária para sua transferência à semi-UTI”, completou comunicado.

“Mesmo diante dos desafios, Lucilene está enfrentando este momento com muita força, fé e coragem, sempre pensando na saúde de sua filha, que está a caminho. Com o acompanhamento de uma equipe médica dedicada, ela se mantém confiante em sua recuperação.”

Lucilene entrou na 17ª semana de gestação. Segundo exames, a bebê está bem e não foi afetada pela condição de saúde da mãe.

Lucilene Caetano é casa com o lutador Felipe Sertanejo. Ela trabalhou como apresentadora da Band e do BandSports entre 2017 e 2022. A jornalista foi demitida quando descobriu que estava grávida de seu terceiro filho, e entrou na Justiça contra a emissora. A profissional também pediu reconhecimento de assédio moral que alegou ter sofrido nos bastidores do canal esportivo.

