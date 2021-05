Ex-jogadores do Atlético de Madrid, Diego Forlán e Luis García falam ao L! sobre temporada e chance de título

Neste sábado, o Atlético de Madrid pode conquistar o seu décimo primeiro título de La Liga na última rodada do campeonato. Diego Forlán e Luis García, ex-jogadores da equipe espanhola, falaram ao LANCE! sobre a temporada dos ‘colchoneros’ e elencaram pontos positivos vistos no time de Diego Simeone.

– Obviamente, será uma grande conquista para eles ganharem o título, mas eles estiveram no topo da tabela praticamente toda a temporada. Sabemos a importância do Real Madrid e do Barcelona como clubes, o que reforça as conquistas do Atlético Madrid este ano, mas é muito difícil competir com times como Real Madrid e Barcelona – disse Diego Forlán.

O ex-jogador do Atlético de Madrid e da Seleção Uruguaia também comentou os altos e baixos vividos pela equipe nos últimos anos. Forlán também falou ao LANCE! sobre como a equipe cresceu na temporada atual.

– Sabemos que houve críticas ao treinador nas épocas anteriores, mas novos jogadores entraram e, agora, pela a temporada inteira, eles tem lutado por cima. Nas últimas temporadas, foi quando o Atlético de Madrid caiu. Sabemos que o Sevilla também tem estado muito perto este ano – falou o ex-jogador.

Diego Forlán também aproveitou para ressaltar a importância de jogadores como o goleiro Jan Oblak e o atacante Luis Suárez, este último seu ex-companheiro de Seleção Uruguaia, para a equipe do Atlético de Madrid na briga pelo título.

– Oblak é um dos melhores goleiros do mundo. Ele se demonstra isso temporada após temporada, e também, Luis Suarez chegou ao clube, e a qualidade do Atlético de Madrid avançou. Sabemos o que ele fez no futebol, no Barcelona, ​​conhecemos a situação que viveu quando teve que deixar o Barcelona. O Atlético de Madrid aproveitou isso e o trouxe para o clube. É um grande goleador, os seus gols tem sido muito importantes, muito decisivos, como o último que marcou na última jornada, o que permitiu ao Atlético de Madrid estar a caminho da conquista da Liga – concluiu o uruguaio.

Também ex-atacante do Atlético de Madrid, Luis García falou ao L! sobre as mudanças feitas por Simeone para que os colchoneros voltassem a ter uma performance tão boa em La Liga.

– Agora vemos um Atlético diferente. A forma como pensam não é só de uma equipe que organiza muito bem a defesa mas, também, o contra-ataque é muito eficaz, e é uma equipa muito combativa. Eles também são capazes de tomar a iniciativa e controlar os jogadores por vários minutos no jogo. É diferente do jeito que eles jogaram no passado, algo que eles experimentaram nesta temporada. Sempre que houve dúvidas, sempre que houve momentos em que a equipe não conseguiu o resultado que pretendia, Diego (Simeone) voltou ao seu estilo anterior – disse Luis García.

O espanhol também falou sobre alguns atletas em específico que, segundo ele, merecem destaque individual pelo desempenho durante a temporada 2020/2021 do Campeonato Espanhol.

– Jogadores como (Yannick) Carrasco, que deu uma grande contribuição para a temporada do time depois de vir da China e da Coréia do Sul, apesar de não termos sido um jogador tão importante no início da temporada, e também Marcos Llorente, que tem sido um jogador-chave do Atlético de Madrid nesta temporada deve-se à sua capacidade de gols e também à contribuição física que deu à equipe – falou o ex-atacante.

García também falou ao LANCE! sobre dois dos principais jogadores do Atlético em sua visão, e ainda ressaltou que espera não só que o clube mantenha o bom futebol na próxima temporada, mas também cobrou evolução dos colchoneros.

– E, o que dizer de Koke também? Ele parece que esteve lá toda a sua vida, e Oblak, porque eles são dois dos jogadores que sempre são mencionados. Então, esses jogadores contribuíram enormemente na temporada para manter o Atlético no topo da tabela. Para a transição do clube, esperamos que isso continue no próximo ano. Esperamos que, para a próxima temporada, não tenhamos apenas um Atlético organizado, mas também uma equipe muito corajosa – concluiu o espanhol.

