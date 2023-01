Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 16:46 Compartilhe





A ex-jogadora do Vasco, Camila Arlati, de 25 anos, morreu na noite desta sexta-feira após sofrer um acidente de carro na terça-feira, dia 10, em Hortolândia, no interior de São Paulo. A jovem chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos.

Através das redes sociais, o Cruz-Maltino lamentou a precoce morte da atleta, que defendeu o clube até o fim de 2022.

– É com enorme tristeza que o Vasco da Gama recebe a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati. Desejamos muita força aos familiares, amigos e torcedores nesse momento de extrema dor. Obrigada por honrar nossa camisa, Camila – postou o perfil do Vasco Feminino.

É com enorme tristeza que o Vasco da Gama recebe a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati. Desejamos muita força aos familiares, amigos e torcedores nesse momento de extrema dor. Obrigada por honrar nossa camisa, Camila pic.twitter.com/Pk1kyHlcqM — Vasco Feminino (@vasco_feminino) January 14, 2023

A jogadora também foi homenageada pela Ponte Preta, equipe defendida por ela até o fim de 2021. No momento do acidente, a jovem viajava de carro de Hortolândia até Campinas, município que é sede da Macaca.

– É profunda tristeza que a Ponte Preta recebe, nesta manhã de sábado, a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati, de 25 anos, vítima de acidente de carro. Camila disputou o Brasileiro Feminino de 2021. Nossas condolências. Obrigado por honrar nosso manto, Camila – postou o perfil da Macaca.

É profunda tristeza que a Ponte Preta recebe, nesta manhã de sábado, a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati, de 25 anos, vítima de acidente de carro. Camila disputou o Brasileiro Feminino de 2021. Nossas condolências. Obrigado por honrar nosso manto, Camila. pic.twitter.com/ICE32vaAvy

— Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) January 14, 2023

