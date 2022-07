Ex-jogadora de vôlei da seleção americana é atacada por morador de rua em Los Angeles

A medalhista olímpica Kim Glass, ex-jogadora de vôlei dos Estados Unidos, foi atacada por um morador de rua no centro de Los Angeles e apareceu cheia de hematomas nas redes sociais.



De acordo com Glass, o ataque ocorreu após um jantar com uma amiga.

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, uma pessoa parece imobilizar o agressor.

O morador de rua a atingiu com uma barra de metal no rosto, fraturando alguns ossos e deixando sua visão comprometida, além de diversos hematomas.

“Ele apenas olhou para mim com alguns olhos bastante odiosos. Quando me virei para dizer para a minha amiga que ‘acho que algo está errado com ele’, um grande pedaço de metal, como um cano, me atingiu. Aconteceu tão rápido”, disse a ex-jogadora.

O suspeito foi detido pela polícia de Los Angeles sob a acusação de crime de agressão com arma mortal.