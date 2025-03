Ex-jogador Régis Pitbull é preso por agredir idoso em elevador

O ex-jogador Régis Fernandes da Silva, de 48 anos, conhecido como Régis Pitbull, foi preso na manhã desta terça-feira, 25, após ser flagrado agredindo um idoso no elevador de um prédio em São Paulo (SP). De acordo com as autoridades, a vítima, de 69 anos, levou vários golpes do ex-atacante e perdeu três dentes.

Em imagens capturadas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a vítima leva uma cabeçada e dois socos. O idoso, que é subsíndico do edifício, relatou que Régis tinha um histórico de confusões no condomínio e optou por não entrar no elevador quando notou a presença do ex-atleta, o que gerou a confusão. As informações são do “Cidade Alerta”, da “TV Record”.

De acordo com o idoso, os moradores do prédio se sentem amedrontados por Régis. “Não adianta tentar conversar porque não tem diálogo com ele”, contou a vítima. Segundo as autoridades, o ex-jogador foi preso em flagrante por “lesão corporal grave”.

Régis Pitbull teve passagens pela Ponte Preta, Corinthians, Vasco da Gama e equipes do futebol europeu. De acordo com o “Globo Esporte”, o ex-atleta luta há anos contra o vício em drogas. Em 2021, o ex-atacante passou por uma clínica de reabilitação com ajuda de Walter Casagrande.