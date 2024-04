Ex-jogador Léo Moura pode ser despejado de mansão de luxo, no Rio, diz colunista 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/04/2024 - 15:20 Para compartilhar:

O ex-jogador de futebol Léo Moura, estrela do Flamengo durante anos, corre risco de ser despejado da mansão onde mora com a família, localizada em condomínio de luxo, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal carioca O Globo, em publicação nesta quinta-feira, 4, o ex-atleta pode deixar o imóvel a qualquer momento.

Ainda de acordo com a coluna, a empresa Leman Medicamentos e Cia entrou na Justiça do Rio com o pedido para o despejo.

Léo Moura recebeu, em março último, a notificação para desocupar o local.

O imóvel é alugado e foi leiloado em setembro de 2023 para quitar dívidas do proprietário.

Porém, o ex-jogador alega ter sido pego de surpresa e se recusa a desocupar a residência.

