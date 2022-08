Ex-jogador ignorado por Cristiano Ronaldo reage: ‘Estava certo sobre ele desde o início’

Depois de ser ignorado por Cristiano Ronaldo durante o aquecimento do jogo entre Manchester United e Liverpool, Jamie Carragher, ex-zagueiro dos Reds e atual comentarista esportivo, usou suas redes sociais para criticar o camisa 7.

“Eu fui ignorado porque estava certo sobre Cristiano Ronaldo desde o início. Ele ser ignorado por Erik ten Hag mostra que o técnico pensa a mesma coisa! Talvez os ex-ídolos do Manchester United (bajuladores) agora concordem comigo”, escreveu Jamie, em referência a Roy Keane e Gary Neville, que estavam ao seu lado no confronto entre os clubes ingleses e foram cumprimentados por CR7.

I get a custard pie for getting it right on Ronaldo from day one!

The custard pie for him from ETH shows the Manager thinks the same!!

Maybe the ex Man United Legends (sycophants!) will now agree with me 😎 https://t.co/Yc7DcJ5pcX

— Jamie Carragher (@Carra23) August 23, 2022