Ex-jogador holandês com doença degenerativa chama torcida para “última noite”

O meio-campista Fernando Ricksen teve relativo sucesso atuando pelo Glasgow Rangers, da Escócia, e no Zenit, da Rússia. Com 42 anos e já aposentado dos gramados, ele deseja uma “última noite”. As informações são do UOL.

O ex-jogador sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa que ataca o sistema nervoso, provocando rigidez dos músculos, espasmos e fraqueza, levando a problemas de locomoção, fala e até respiração. Até hoje, não há cura conhecida para a doença.

Sem jogar desde a temporada 2012/2013, quando se aposentou dos gramados, Ricksen gravou um vídeo dando um aviso para os fãs. Com dificuldade para falar, o ex-jogador usou um programa de computador para emular sua voz. “Terei uma noite especial no dia 28. Uma vez que as coisas estão ficando difíceis para mim, esta será minha última noite. Venha e faça desta uma noite inesquecível”, disse.

Com a doença se agravando, é esperado que esse seja o último momento de Fernando Ricksen em público.