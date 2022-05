Ex-jogador francês detona Neymar: ‘Bobo e ridículo’

O ex-jogador e treinador francês Rolland Courbis deu declarações alfinetando o brasileiro Neymar Jr. Hoje comentarista, o ex-atleta participou do programa ‘After Foot RMC’ e afirmou que o atacante “tem 45 anos fisiologicamente” e o chamou de “bobo e ridículo”.

“Já faz quatro anos que Neymar está sendo testado. (…) Nós não nos importamos com seus últimos dois bons meses. Ouvi algo que me fez rir ultimamente, que Neymar é mais novo que Messi, mas ele tem 45 anos fisiologicamente”, declarou Rolland.





Neymar completou 30 anos em 2022, enquanto o argentino fará 35 em junho. Ao longo de sua entrevista, Courbis comparou as atuações do camisa 10 da Seleção Brasileira com as de Lionel. “Messi, em uma temporada de adaptação, acerta 13 vezes na trave. É ele quem faz os passes mais interessantes para Mbappé. Neymar, que já está no chão, não perde o avião depois do Carnaval”, disparou.

“Visto de fora, mas também de dentro, Neymar é bobo e ridículo. Se tivesse um comportamento exemplar e não jogasse pôquer até 4 horas da manhã, talvez pudesse ser superior a Messi. Dizer que Neymar é mais jovem que Messi é uma piada”, completou.

A declaração de Rolland viralizou e internautas recuperaram uma publicação do comentarista feita em abril deste ano. No post, ele aparece ao lado de Neymar e chama o brasileiro de “lenda”.