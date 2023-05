Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 01/05/2023 - 20:57 Compartilhe

O Corinthians anunciou a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo nesta segunda-feira. No programa “ESPN FC”, o ex-jogador Zinho exaltou o trabalho do treinador e o comparou com Mano Menezes e Tite. O comentarista também falou sobre a “moral” de Luxa.







– Ele tem as costas largas para segurar as pancadas, que vão ser muitas, porque o Corinthians é um time com limitações. Vi alguns falando que ele está ultrapassado, que veio porque o Tite e o Mano não aceitaram. Eu não vejo o Luxemburgo atrás do Tite e do Mano Menezes em nada – disse Zinho.

– Quero ver o Roger Guedes fazer biquinho para o Vanderlei, não correr e não treinar com o Vanderlei. Ele tem moral, tem currículo, tem história no próprio Corinthians, é um nome muito bom para o momento. Não sei qual o projeto dele, mas pelo que eu conheço, está super motivado – completou.

Luxemburgo vai para a terceira passagem pelo clube. Na primeira, em 1998, conquistou o Campeonato Brasileiro, enquanto na segunda, venceu o Paulistão, em 2001. O técnico também passou por clubes como Vasco, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio e Real Madrid.

