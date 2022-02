Ex-jogador do Vasco é preso no Rio por extorsão e associação criminosa Aos 31 anos, o ex-lateral Max foi pego em flagrante pela Polícia em Botafogo, nesta quarta

Um ex-jogador do Vasco foi preso nesta quarta-feira por extorsão e associação criminosa no Rio de Janeiro. Aos 31 anos, Marcilei da Silva Elias, o Max, seria chefe de uma quadrilha que sequestrou e tentou coagir uma pessoa a transferir um carro para o ex-atleta. De acordo com a Polícia Civil, outros dois também foram presos em flagrante.

Em depoimento à Polícia, a vítima, que compra e vende carros na internet, contou que recebeu mensagem de um suposto interessado em negócio. A pessoa era Max, que marcou um encontro em um estacionamento em Botafogo e sequestrou a vítima. Horas depois, Max roubou o carro e o celular do anunciante.

Ainda segundo as autoridades, Max agiu em conjunto com João Corrotti Júnior e Vinícius Barreto de Souza Jesus. Os policiais realizaram a prisão na Rua Real Grandeza, onde os criminosos levaram a vítima para passar o carro para o nome de Max. Pelo Vasco, o ex-jogador marcou um gol, no segundo semestre de 2010, contra o Goiás.

