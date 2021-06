Ex-jogador do Vasco da Gama vence na estreia em Torneio Seniors Internacional no Rio de Janeiro Pedro Zandonaide foi Campeão Carioca em 1977 contra o Flamengo e criticou o momento do time da colina

Campeão Carioca em 1977 pelo Vasco da Gama sobre o Flamengo, Pedro Zandonaide passou a desfrutar nos últimos anos do tênis na categoria seniors e é um dos favoritos na disputa do Torneio Internacional no Rio de Janeiro, realizado no Novo Rio Country Club, no Recreio dos Bandeirantes, evento em um em um dos principais centros de treinamento de tênis da capital carioca que tem o apoio da Tênis RJ e da Confederação Brasileira de Tênis.

Zandonaide marcou um duplo 6/1 sobre o catarinense Paulo Muller na primeira rodada da categoria 60 anos e enfrenta, nesta quarta-feira, a partir das 10h30, Pedro Cartolano. Ele é o terceiro favorito e busca o primeiro título no circuito mundial da Federação Internacional de Tênis tendo no currículo uma final em Goiânia: “Foi uma estreia boa, tenho treinado, deu pra jogar legal. Tenho pedreira por aí no torneio, sou o terceiro favorito, os cabeças de chave acima são fortes, mas como diz o ditado, jogo é jogado, lambari é pescado. Vamos buscar chegar nas finais”, disse.

Zandonaide é natural de Uberaba (MG) e atualmente tem uma rede de lojas de materiais de construção e viaja para disputar o Circuito Seniors de Tênis pelo Brasil. Vacinado com a primeira dose da AstraZeneca, ele fez um exame de anticorpos para testar sua imunidade para disputar o evento carioca. A segunda dose ele tomará no dia 2 de agosto.

De volta ao Rio de Janeiro, o ex-atleta do futebol comentou sobre a situação atual do Vasco da Gama, clube que defendeu em 1977 e 1978. Ele foi um dos cobradores dos pênaltis na vitória na final do Campeonato Carioca sobre o Flamengo que tinha Zico do outro lado. Ainda como jogador profissional, atuou pelo Bahia formando dupla com Beijoca e também pelo Sporting de Lisboa, em Portugal.

Zandonaide confessou que hoje em dia prefere assistir o tênis do que o futebol e não tem acompanhado muito o clube cruzmaltino. Ele não vê com bons olhos o momento da equipe que está na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Após a minha época e o período que o Vasco da Gama ganhou a Libertadores da América, o time deu uma queda muito grande. Não tenho nem acompanhado muito sabe…as coisas ficam muito em termos de diretoria. Eu sempre falo que a parte administrativa do clube é o que vale, o Vasco no período depois do Antonio Calçada, os caras não conseguiram equilibrar. Essa meninada que ganhou agora a Copa do Brasil Sub 20 , eles estão com um pé no profissional praticamente, porque não podem jogar ? O custo é baixo, a qualidade técnica é boa porque pra ganhar um torneio desses não deve ser ruim . Por que não põe (pra jogar) ? Aí ficam colocando outros jogadores pra ver se encaixa, acaba não encaixando, gasta dinheiro, inflacionando a folha salarial . A parte administrativa hoje não está dando certo e os caras ficam na mesma tecla sempre. O Vasco precisa renovar, precisa ter jovens, estrutura de fazer atletas igual ao Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo. Tem todas as condições pra isso, mas não faz. Hoje tá difícil de ver o Vasco. A Série B tá ficando cada vez com times difíceis, Cruzeiro, Coritiba, Goiás, Botafogo. Eu perdi um pouquinho do feeling pelo futebol. A gente vai vendo tantas coisas que na minha época nós passávamos e esses atletas hoje não passam o que nós passávamos e acho que com qualidade técnica inferior é uma coisa que não vai. O que eu via na minha época pro que eu vejo hoje, me desinteressou um pouco por acompanhar”, declarou.

Finais nas categorias 70 e 75 anos nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira estão previstas 66 partidas em simples e duplas com o início das categorias 30, 35 e 40 anos e as primeiras finais nas mais veteranas, as de 70 e 75 anos. Nos 75 masculino, João Tramontin encara Paulo Pitanga. Nos 70 feminino e masculino os torneios são disputados em formato de grupos também com as definições.

Outro destaque é o colombiano radicado no Rio de Janeiro, Javier Restrepo, que representou a Colômbia na Copa Davis. Ele encara José Coelho na categoria 65 anos pelas quartas de final. Nesta terça ele eliminou o português Antonio Ribeiro em sua estreia por 6/3 6/0.

A chuva que caiu no meio pro fim da tarde adiou dois jogos em andamento da categoria 40 anos e também o início da chave de duplas.

Ao todo sete países estão representados (Brasil, Itália, Suíça, Portugal, Colômbia, Argentina e Uruguai) com 174 tenistas nas disputas. O evento da Federação Internacional de Tênis tem a categoria ITF S400 da antiga classificação G2 com pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Os jogos vão até o sábado, dia 3 de julho sempre iniciando às 9h.

Resultados desta Terça-Feira (29/06):

MS75 Joao TRAMONTIN(BRA) [1] venceuFrancisco GOMES DA SILVA FILHO (BRA) 3-0 Ret.

MS75 Paulo PITANGA (BRA) 2×0 GEORGES HAUER (BRA) 6-0 6-0

MS70 Hugo Franklin COTIGNOLA CIMA (URU) 2×0 Antonio Ildefonco RIBEIRO (BRA) [2] 6-0 6-1

WS70 Diva Thereza Menechelli MENECHELLI (BRA) 2×0 Marta Bauer KEPPER (BRA) 6-0 6-1

MS65 Javier RESTREPO (BRA) [8] 2×0 Antonio RIBEIRO (POR) 6-3 6-0

MS65 Nelson Jose Tartarelli GERMANN(BRA) [4] venceu Geoberto Luna GEOBERTO (BRA) w.o.

MS65 Wong Kwong KWAN(BRA) [5] venceu Ivan REBELO VISITA (BRA) w.o. MS65 Alberto Eugenio KIELING (BRA) [6] 2×1 Paulo Mauricio SOUZA (BRA) 6-3 4-6 6-4

MS65 Luiz HEEREN(BRA) [3] 2×0 Helio NOVAES (BRA) 6-1 6-3

MS65 Carlos Rogerio DOS SANTOS (BRA) 2×0 Luiz Alberto Alves ROLLA (BRA) [7] 6-3 6-2

MS65 Eduardo Augusto IZOLDI (BRA) [2] 2×0 Anthony Wilson Costa De S THONY (BRA) 6-0 6-1

MS60 Roberto MARCOLLA CALVET (BRA) [1] 2×0 Renato DE ANDRADE COSTA (BRA) 6-1 6-0

WS60 Irene WERNECK (BRA) [1] 2×0 Salete Sachet NERY (BRA) 6-0 6-0

WS60 Ana Rita BATISTA (BRA) [2] 2×0 Maria Clara Di Pietro LEWKOVITCH (BRA) 6-2 6-1

MS60 Joao MENDONCA DOS REIS (POR) [8] venceu DENIS DE PAULA TABOSA TABOSA (BRA) w.o.

MS60 Murillo GOMES (BRA) 2×0 Valdir MARCON (BRA) [6] 6-0 6-0

MS60 Pedro CARTOLANO (BRA) 2×0 Claudio Duarte LOBAO DE QUEIROZ (BRA) [5] 6-3 6-2

MS60 PEDRO ZANDONAIDE (BRA) [3] 2×0 Paulo Antonio MULLER (BRA) 6-1 6-1

MS60 Paulo ROBERTO DE OLIVEIRA SANCHES (BRA) [7] 2×0 Celso TERNES (BRA) 6-3 6-4

MS60 Jose MARISCAL (BRA) [2] venceu AMIDE MAMEDE (BRA) w.o.

MS50 Rogerio RODRIGUES DA COSTA (BRA) 2×0 Diogo CORREIA DE OLIVEIRA (BRA) 6-0 6-0

MS65 José Carlos COELHO (BRA) 2×0 Joao R. SUCUPIRA (BRA) [1] 6-2 6-0 MS50 FERNANDO FONSECA (BRA) 2×0 Jose Maria ANDRADE (BRA) 6-3 6-4 MS50 Claudio SANTANA (BRA) 1×1 Lorenzo CAZZOLI (ITA) 6-7(2) 2-3 Ret. MS45 Gustavo DUTRA MARTINS (BRA) venceu Luiz Flavio VINCIPROVA FONSECA (BRA) w.o.

MS45 Frederico PAIVA (BRA) venceu Guilherme GAERTNER (BRA) w.o.

MS45 ROMULO TROVAO (BRA) 2×0 Jasen TAULE (BRA) 6-4 6-2

MS45 Ricardo MONTENEGRO (BRA) 2×1 João Guilherme MARQUES LOPES (BRA) 6-0 3-6 6-3

MS70 Maurilio SANTINELO (BRA) [1] Carlos KASSAB (BRA) 4-6 5-6 (adiado pela chuva)

MS60 Andre Luiz RESCHKE BOHRER (BRA) [4] 2×0 Rodolfo BRAMRAITER (BRA) 6-0 6-0

MS45 Augusto César Bitencourt BITENCOURT ALVARENGA (BRA) Alexandre ACAKURA (BRA) 6-2 4-0 (adiado pela chuva)

MS45 RODRIGO MEIRELLES (BRA) 2×0 ANDRÉ SOLER (BRA) 6-0 6-1

MS45 alex CAMPOS (BRA) 2×0 Ronaldo STUANI (BRA) 6-3 6-0

MS40 Walter CABRAL SANTOS FILHO (BRA) venceu Lorenzo MARCHESI (BRA) w.o.

MS40 R32 #6 Antonio MACHADO (BRA) venceu Gustavo LEAL TELLES (BRA) w.o.

MS40 Santos WESLLEY (BRA) venceu Erico RAMOS PINTO (BRA) w.o.

Programação desta Quarta-Feira (30/06):

09:00

MS75 Final #7 Joao TRAMONTIN (BRA) [1] Paulo PITANGA (BRA)

MS65 QF #25 José Carlos COELHO (BRA) Javier RESTREPO (BRA) [8]

MS65 QF #26 Nelson Jose Tartarelli GERMANN (BRA) [4] Wong Kwong KWAN (BRA) [5]

MS65 QF #28 Carlos Rogerio DOS SANTOS (BRA) Eduardo Augusto IZOLDI (BRA) [2]

WS70 RR3 #3 Diva Thereza Menechelli MENECHELLI (BRA) Vera KLINGENSTEINER (BRA)

WS60 RR2 #3 Irene WERNECK (BRA) [1] Ana Rita BATISTA (BRA) [2]

WS60 RR2 #4 Salete Sachet NERY (BRA) Maria Clara Di Pietro LEWKOVITCH (BRA)

10:30

MS40 R32 #7 Marcus BUFÁIÇAL (BRA) ALBERTO GONCALVES DIAS (BRA) MS40 R32 #11 Alexandre CURY (BRA) Rodrigo SANT ANNA (BRA)

MS40 R32 #14 MANOEL VENILSON RODRIGUES DE LIMA (BRA) Alan Fabio DOS SANTOS (BRA)

MS65 QF #27 Alberto Eugenio KIELING (BRA) [6] Luiz HEEREN (BRA) [3]

MS60 QF #25 Roberto MARCOLLA CALVET (BRA) [1] Joao MENDONCA DOS REIS (POR) [8]

MS60 QF #27 Pedro CARTOLANO (BRA) PEDRO ZANDONAIDE (BRA) [3]

MS60 QF #28 Paulo ROBERTO DE OLIVEIRA SANCHES (BRA) [7] Jose MARISCAL (BRA) [2]

MS45 R32 #11 Augusto César Bitencourt BITENCOURT Alexandre ACAKURA (BRA)

12h

MS60 QF #26 Andre Luiz RESCHKE BOHRER (BRA) [4] Murillo GOMES (BRA)

MS50 R16 #17 Sebastiao OLIVEIRA (BRA) [1] Claudio KLIGERMAN (BRA)

MS50 R16 #18 Rogerio RODRIGUES DA COSTA (BRA) Marcelo TINÔCO (BRA) [6]

MS50 R16 #19 Jose Amariudo ROCHA (BRA) [3] Marcelo Lesniczki Martins MARCELO CAMPOS (BRA)

MS50 R16 #20 Nicola Vittorio SIRI (BRA) VANDERLEI DA SILVA (BRA) [8]

MS50 R16 #22 Marcos Alexandre Alves ALVES (BRA) George HIME (BRA) [4] MS50 R16 #23 Henrique DE FREITAS SOARES (BRA) [7] Jorge Luiz LESSA BASTOS (BRA)

MS50 R16 #21 Marcelo FURQUIM WERNECK GUIMARAES (BRA) [5] FERNANDO FONSECA (BRA)

13:30

MS50 R16 #24 Claudio SANTANA (BRA) Guilherme De Moraes CARVALHO (BRA) [2]

MS70 RR2 #3 Maurilio SANTINELO (BRA) [1] Antonio Ildefonco RIBEIRO (BRA) [2]

MS70 RR2 #4 Carlos KASSAB (BRA) Hugo Franklin COTIGNOLA CIMA (URU) MS55 R16 #3 Eurico CARVALHO (BRA) [3] Bruno LEITE BARROS (BRA) MS55 R16 #4 Nilton GIBALDI FILHO (BRA) Alexandre MIRANDA (BRA)

15h

MS45 R16 #17 Felipe Augusto MIANA (BRA) [1] Pedro HERMETO (BRA)

MS45 R16 #18 Gustavo DUTRA MARTINS (BRA) Walter COSTA NETO (BRA) [5]

MS45 R16 #19 Andre MONTEIRO (BRA) [3] Frederico PAIVA (BRA)

MS45 R16 #20 ROMULO TROVAO (BRA) Igor AZEREDO RANGEL (BRA) [8]

MS45 R16 #21 Felipe VOGEL (BRA) [7] Ricardo MONTENEGRO (BRA)

MS45 R16 #22 BITENCOURT ALVARENGA, A ou ACAKURA, A Luiz Eduardo MOREIRA (BRA) [4]

MS45 R16 #23 JONAS LEITES (BRA) [6] RODRIGO MEIRELLES (BRA)

MS45 R16 #24 alex CAMPOS (BRA) Marcio IORIO (BRA) [2]

16h30

MS55 R16 #5 FRANCISCO QUIRINO COSTA (BRA) Ronaldo IGLESIAS (BRA) MS55 R16 #6 Federico HUBSCHER (ARG) Hildebrando VALADARES FILHO (BRA) [4]

MS55 R16 #8 Domingos Borges LEAL NETO (BRA) Carlos Roberto CUCCHI (BRA) [2]

MS40 R16 #17 Antonio Amaro da Silva FILHO (BRA) [1] Walter CABRAL SANTOS FILHO (BRA)

MS40 R16 #19 Gustavo TEANI (BRA) [3] Antonio MACHADO (BRA) Not before 16:30, Court TBA MS55 R16 #7 José Ivo QUIRINO COSTA (BRA) Jose PEPE (COL)

MS40 R16 #18 Pedro KURTZ (BRA) Beiler ANDRE FAM (BRA) [5]

MD65 QF #3 Carlos Rogerio DOS SANTOS (BRA) / Eduardo De Luiz Alberto Alves ROLLA (BRA) / Paulo Mauricio

18h

MS40 R16 #20 BUFÁIÇAL, M ou GONCALVES DIAS, A Felipe BELACIANO (BRA) [8]

MS40 R16 #22 CURY, A ou SANT ANNA, R Gerson GARCIA ROSA JUNIOR (BRA) [4]

MS40 R16 #23 Alberto JACOBSEN (BRA) [7] DE LIMA, M ou DOS SANTOS, A MS40 R16 #24 Santos WESLLEY (BRA) Mauricio SEIBLITZ (BRA) [2]

MS30 R16 #6 Leonardo BARTNIK (BRA) Francisco Jhones da Silva FARIAS (BRA)

MD70 SF #1 Francisco GOMES DA SILVA FILHO (BRA) / Joao GEORGES HAUER (BRA) / Antonio Carlos MURGA

MD65 QF #2 Antonio RIBEIRO (POR) / Maurilio SANTINELO (BRA) Helio NOVAES (BRA) / Joao R. SUCUPIRA (BRA)

WD60 RR1 #1 Diva Thereza Menechelli MENECHELLI (BRA) / Marta Bauer KEPPER (BRA) / Maria Clara Di Pietro

19:30

MD70 SF #2 Carlos Pereira Garcez GARCEZ (BRA) / Gustavo Carlos KASSAB (BRA) [2] / Antonio Ildefonco

MD60 QF #1 Sergio BRUGGER (BRA) / Roberto MARCOLLA CARLOS JOAQUIM BARBOZA (BRA) / EDUARDO

MD60 QF #2 Murillo GOMES (BRA) / Roberto RIBEIRO MARQUES Paulo ROBERTO DE OLIVEIRA SANCHES (BRA) / Not before 19:30, Court TBA MD60 QF #3 Pedro CARTOLANO (BRA) / Joao Maria De Eduardo De Souza GUEDES (BRA) / Paulo Antonio Not before 19:30, Court TBA MD60 QF #4 Valdir MARCON (BRA) / Joao MENDONCA DOS REIS Celso TERNES (BRA) [2] / PEDRO ZANDONAIDE

MS35 R16 #1 Cassiano PINHEIRO (BRA) [1] Thiago HARGREAVES (BRA)

MS35 R16 #2 Rodrigo FRAGA (ITA) Diogo CASTOR DE MATTOS (BRA)

MS35 R16 #3 Pedro Mansur DUARTE DE MIRANDA MARQUES Thiago VELOSO (BRA)

20h30

MS35 R16 #4 Genil MAZZA RIBEIRO (BRA) Denis PALAZZO DE CASTRO (BRA)

MS35 R16 #5 Joao ARAÚJO (BRA) Antonio MALLA (BRA)

MS35 R16 #6 Mauricio GUEDES (BRA) jose cicero ANANIAS DA SILVA (BRA) [3]

MS35 R16 #7 Rodrigo TAVARES DIAS (BRA) Pablo SIQUEIRA (BRA)

MS35 R16 #8 NATAL NATALINO ANDRE DE SOUZA (BRA) Ismael FERNANDES JUNIOR (BRA) [2]

Serviço:

Quando: de 28 de junho até 3 de julho

Horário: Todos os dias a partir das 9h

Local: Novo Rio Country Club

Endereço: Av. das Américas, Km 17,5 – Recreio dos Bandeirantes

Rio de Janeiro – RJ

