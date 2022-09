Ex-jogador do São Paulo zoa palmeirenses após eliminação: ‘Chora!’

Parceria Lance & IstoÉ 06/09/2022 - 23:56 Compartilhe







O Palmeiras foi eliminado pelo Athletico Paranaense na semifinal da Libertadores, nesta terça, no Aliianz Parque. Quem riu da situação foi o ex-lateral Cicinho, que foi às redes sociais alfinetar os torcedores alviverdes.

+ Ex-zagueiro do Vélez que agrediu Edmundo diz que não se arrepende e que ganha ‘descontos’ por atitude



– Aí gente, como é bom ter o Palmeiras na nossa vida. Nós são-paulinos sofremos, mas tem o Palmeiras para nos alegrar. Obrigado, Palmeiras. Valeu, Athletico Paranaense. Chora, porcada – cutucou o ex-lateral.

+ Ex-Corinthians, Cristian teria sofrido golpe milionário de parentes que administravam sua fortuna



A partida desta terça terminou em 2 a 2, mas como o Athletico Paranaense havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, se classificou. Agora, o clube paranaense espera o rival da decisão, que saíra do confronto entre Flamengo e Vélez.

+ Técnico do Santos, Lisca aceita convite para ser comentarista da Copa do Mundo do Qatar



Bicampeão da Libertadores, contra Santos e Flamengo, o Palmeiras não vai disputar a decisão deste ano. Cicinho se destacou pelo São Paulo em 2004 e 2005 e voltou ao clube, em 2010. O ex-jogador de 42 anos pendurou as chuteiras em 2018.

E MAIS:

E MAIS: