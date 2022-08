Ex-jogador do Real Madrid é anunciado por rival da Espanha

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 9:21 Compartilhe

Livre no mercado após deixar o Real Madrid ao final de seu contrato, o meia-atacante Isco Alarcón vai continuar na Espanha. Neste domingo, o jogador de 30 anos chegou a um acerto com o Sevilla, que anunciou um acordo com o atleta.

A oficialização da contratação depende ainda dos exames médicos e da assinatura de contrato, que devem ocorrer nesta segunda-feira. O vínculo do jogador com a equipe da Andaluzia será de duas temporadas, válido até junho de 2024.

A chegada de Isco aos Rojiblancos é um pedido especial do técnico Julen Lopetegui, que trabalhou com o atleta em duas oportunidades. O treinador do Sevilla comandou o jogador no próprio Real Madrid e também na seleção espanhola.

Formado nas categorias de base do Valencia, Isco passou ainda pelo Málaga antes de chegar ao Real Madrid. No time merengue, o meia disputou 352 jogos, marcou 53 gols e deu 56 assistências em nove anos. Ao todo, conquistou 19 títulos na equipe da capital.

