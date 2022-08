Ex-jogador do Liverpool critica Cristiano Ronaldo: ‘Nenhum clube quer ele’

Da Redação 04/08/2022 - 11:28 Compartilhe

Ex-jogador do Liverpool e comentarista na Inglaterra, Jamie Carragher detonou Cristiano Ronaldo durante o programa “Overlap”. Para o ídolo dos Reds, o vestiário do Manchester United não deve estar satisfeito com as atitudes do português.

“Ele tem 37, 38 (anos) nessa temporada e não é o mesmo jogador. É goleador, mas não é o mesmo jogador. Posso estar errado, mas nenhum clube na Europa quer ele nesse momento. Se você perguntar para o ten Hag, não acredito que ele o queira. E não tenho certeza se o vestiário do Manchester United quer o Cristiano Ronaldo”, declarou Jamie.

Para Carragher, a contratação do cinco vezes melhor do mundo tinha diversas ressalvas. “Eu sempre achei uma contratação bizarra. Ele assinou um contrato por dois anos, com a opção de mais um ano, que não pude acreditar. Ele nunca vai ficar em segundo plano para ninguém, mas como jogadores em um certo estágio na carreira, todos sabem que você não é mais o mesmo. Sua carreira se prolongou por ser um grande profissional”, completou.

Segundo a imprensa europeia, Cristiano Ronaldo deixou claro seu desejo de deixar o Manchester United. O português teria tentado negociar com Chelsea e Bayern de Munique, mas acabou sendo negado nos dois clubes.

