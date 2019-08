Ex-jogador do Flamengo elogia, mas vê ‘deficiência incrível’ em Gabigol

Rio – Vivendo uma grande fase, Gabigol é o artilheiro do futebol brasileiro com 26 gols na temporada. Ele também é o maior goleador do Campeonato Brasileiro com 12 gols marcados. Números ótimos que merecem todos os elogios. Apesar disso, o ex-jogador do Flamengo e atual comentarista do SporTV, Paulo Nunes afirmou durante participação no programa “Seleção SporTV”, que o jogador tem deficiência nas finalizações.

“O Gabigol é importantíssimo, faz vários gols, e gols importantes. Só que ele tem, por um lado, essa perfeição para atacar, essa leitura de jogo. Por outro lado, ele tem uma deficiência incrível de finalizar. É enumerar os erros e os acertos”, completou.

Na partida desta última quarta-feira, pela partida de volta das quartas de finais da Libertadores, Gabriel Barbosa fez o único gol do Flamengo na partida, no empate contra o Internacional, no Beira-Rio. O jogador ainda perdeu duas chances claras de marcar, quando a partida estava empatada em 0 a 0.