Ex-jogador de Barcelona de Guayaquil e LDU é sequestrado no Equador

Pedro Pablo Perlaza, ex-jogador do Barcelona de Guayaquil e da LDU, foi sequestrado nesta segunda-feira, em Esmeraldas, cidade que fica a 300 km da capital Quito. De acordo com informações da família do atleta, ele foi interceptado por motoristas e forçado a entrar em um veículo.

A Polícia Nacional do Equador já está no caso e vem fazendo buscas na localidade para descobrir o paradeiro do jogador. Pedro Pablo Perlaza tem 33 anos e atua como lateral-direito.

O jogador desapareceu na noite desta segunda-feira. Ele foi visto pela última vez no bairro 5 de junio. Além da Polícia Nacional, a Unidade Policial Antissequestro (Unase) também está investigando o sumiço.

O episódio gerou preocupação entre os fãs do jogador, torcedores locais e também na comunidade esportiva do País.

Perlaza já defendeu a seleção equatoriana e é bicampeão da Pro League, a liga nacional do Equador. Ele deu a volta olímpica pelo torneio com o Delfín, em 2019 e depois pelo Aucas, na temporada 2022.