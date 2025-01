Ex-jogador da seleção italiana Aldo Agroppi morre aos 80 anos

PIOMBINO, 2 JAN (ANSA) – Considerado um dos jogadores e treinadores mais conhecidos do mundo do futebol italiano, o ex-meio-campista e técnico da Série A Aldo Agroppi morreu na manhã desta quinta-feira (2) na cidade toscana de Piombino, perto de Livorno, aos 80 anos.

A informação foi divulgada pelo Perugia, uma das equipes que o ex-atleta vestiu a camisa, em uma nota de condolências em seu site.

O ex-jogador estava hospitalizado na região para tratar um quadro de pneumonia, de acordo com fontes oficiais.

Nascido em 12 de abril de 1944, Agroppi estreou no time juvenil de sua cidade natal, Piombino, mas viu sua carreira decolar após ser adquirido pelo Torino. Depois de algumas experiências emprestado com as camisas do Genoa, Ternana e Potenza, a partir da temporada 1967/1968 foi titular permanente do elenco do Granata. Com a camisa de Torino somou 212 partidas e 15 gols até 1975, conquistando também duas vezes a Copa da Itália. Ele encerrou sua carreira em 1977, após duas temporadas no Perugia.

Agroppi vestiu a camisa da seleção nacional em cinco ocasiões, fazendo sua estreia em 17 de junho de 1972, em um amistoso em Bucareste contra a Romênia.

Em 1980, iniciou a carreira de treinador no banco do Pescara.

Posteriormente, levou o Pisa para a Série A em 1981/82 e encerrou sua fase como técnico na Fiorentina em 1993, antes de tornar-se comentarista de televisão. (ANSA).