Ex-jogador da Chapecoense deixa UTI de hospital após complicações da covid-19

Gustavo Campanharo, jogador com passagens por Chapecoense, Juventude e Bragantino (atual Red Bull Bragantino), deixou na noite de quarta-feira a UTI de um hospital em Caxias do Sul (RS). O atleta segue internado para o tratamento das complicações causadas pela infecção pelo novo coronavírus.

Aos 29 anos, o meia atua pelo Kayserispor, da Turquia, e veio ao Brasil para a recuperação de uma cirurgia no joelho realizada em Portugal. Contaminado pela covid-19, Gustavo Campanharo foi internado com 50% dos pulmões comprometidos e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva com a saturação baixa.

Neste período, o jogador teve de enfrentar também uma pneumonia e uma infecção bacteriana. Por meio de suas redes sociais, Gustavo Campanharo manifestou palavras de agradecimento àqueles que desejam sua recuperação. “Queria agradecer todas as orações e a energia positiva. Estou no quarto. O mais breve possível estarei indo para casa”, disse o atleta.

Gustavo Campanharo iniciou a sua trajetória no mundo do futebol em sua cidade natal, Caxias do Sul. Lá, defendeu o Juventude. Da equipe gaúcha se transferiu para a Fiorentina. Em seguida, atuou pelo Bragantino e acabou emprestado para equipes do exterior como Verona, da Itália, e Evian, da França.

Em 2016 chegou ao búlgaro Ludogorets Razgrad, onde ficou algumas temporadas até ser negociado com a Chapecoense, em 2019. Depois da equipe catarinense, seguiu para o futebol turco e seu clube atual, o Kayserispor.

