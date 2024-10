Ex-jogador chileno Jorge Valdivia é preso preventivamente após denúncia de estupro (tribunal)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/10/2024 - 18:46 Para compartilhar:

O ex-jogador da seleção chilena de futebol, Jorge Valdivia, ídolo de Palmeiras e Colo-Colo, foi colocado em prisão preventiva nesta terça-feira (22), após uma denúncia de estupro, informou um tribunal de Justiça.

“Dada a gravidade do fato, a pena que poderá ser enfrentada, as graves consequências que este crime tem para a vítima […] parece que existe um perigo para a segurança da sociedade, a liberdade do acusado”, indicou a juíza responsável pelo caso na audiência de custódia, que decretou 90 dias de prisão preventiva.

axl/cl/rpr/aam