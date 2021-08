Ex-integrante do Twister volta à reabilitação: ‘Começou um ciclo de recaídas’

Sander Mecca, de 38 anos, ex-integrante do Twister, banda masculina que fez muito sucesso no início dos anos 2000 no Brasil, revelou que voltou a um centro de reabilitação, em São Paulo.

O artista já havia sido internado em 2019 no mesmo local para tentar combater o vício em drogas. “Tinha todas as ferramentas necessárias para não estar aqui novamente, só que eu não pratiquei. Na hora que eu mais precisava, nos momentos de fraqueza que tive, na perda do meu pai, pandemia, falta de trabalho, de tocar… Enfim! Tinha todas as ferramentas para usar, mas não coloquei em prática. Começou um ciclo de recaídas, não foi apenas uma isolada. Levantei a mão e vim para cá novamente”, desabafou o artista, em vídeo publicado nas redes sociais.

