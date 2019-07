Ex-guitarrista do Chiclete com Banana, Cacik Jonne morre aos 54 anos

João Fernandes da Silva Filho, conhecido como Cacik Jonne, morreu em Salvador na manhã desta sexta-feira (26). O ex-guitarrista da banda Chiclete com Banana tinha 54 anos e lutava contra a ataxia cerebelar, uma doença degenerativa, há duas décadas. As informações são do G1.

O músico ganhou notoriedade ao participar do Chiclete com Banana, se apresentando com um visual diferenciado, usando cocar e pinturas indígenas no rosto. Ele morava com a madrasta, a irmã e um amiga, e não deixa filhos.

A banda Chiclete com Banana, nas redes sociais, prestou homenagem ao músico. “Jonne esteve no Chiclete por anos trazendo sua arte, sua habilidade como guitarrista, o que contribuiu muito com todo nosso trabalho e só nos deixou por imposição da vida”, escreveu, o grupo, no Instagram.