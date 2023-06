Ex-Grêmio, Diego Cerri será o substituto de Thiago Scuro no Red Bull Bragantino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 17:55 Compartilhe

O Red Bull Bragantino já tem um nome definido para assumir o lugar do diretor executivo Thiago Scuro, que está saindo rumo ao Monaco, da França. Trata-se de Diego Cerri, de 48 anos, que estava no Grêmio até o fim de 2022. Embora ainda faltem alguns detalhes burocráticos para o anúncio oficial, ele já foi apresentado ao elenco como novo diretor.

“A opção pelo Diego passa pela pessoa, pelo caráter, pela postura e pela carreira que construiu no futebol até agora. É um profissional com formação esportiva. O clube vai ficar em ótimas mãos”, disse Scuro.

Além do Grêmio, Diego Cerri teve posições similares no Bahia, Ceará, Grêmio Prudente e Grêmio Barueri. Outro aspecto a favor de Cerri foi que também trabalhou no Red Bull Brasil, atual Red Bull Bragantino II, entre 2010 e 2012.

O Red Bull Bragantino confirmou a saída de Thiago Scuro para o Monaco no começo deste mês. A saída definitiva do dirigente acontecerá na sexta-feira. Thiago Scuro, que estava no clube desde quando era Red Bull Brasil, assinou um contrato de três anos com o Monaco e também exercerá a função no Cercle Brugge, da Bélgica, que pertence ao clube francês.

O dirigente esteve à frente da “fusão” entre Red Bull e Bragantino e foi o responsável pelas montagens dos elencos, que teve como ápice o vice-campeonato da Sul-Americana em 2021. Ao analisar sua saída, Scuro fez uma balanço positivo e disse que o modelo de negócio acelerou a lei da SAF no Brasil.

“Em 2019 fizemos uma operação que parecia impossível no Brasil. Tivemos a ousadia de desafiar o status e o modelo do futebol brasileiro. O que fizemos acelerou muito a lei da SAF e tenho orgulho de ter participado e liderado isso. Éramos um clube de 20 e poucos funcionários, hoje temos mais de 200. Saio com a sensação de que fiz tudo o que pude”, afirmou.

