Ex-governanta de Caetano Veloso e Paula Lavigne pede indenização milionária, diz revista

Da Redação - 26/05/2024 - 16:22

A ex-governanta de Caetano Veloso e Paula Lavigne entrou com duas ações trabalhistas, na Justiça do Rio de Janeiro, após ter sido demitida pelo casal, para o qual ela prestava serviço há mais de 20 anos.

De acordo com publicação na revista Veja, a mulher, chamada Edna, pede cerca de R$ 2,6 milhões de indenização trabalhista.

O valor solicitado na ação movida pela ex-funcionária corresponderia, também à adicional noturno, pagamento por acúmulo de função, horas extras, incorporação de remuneração, entre outros, ainda segundo publicação na revista.

Edna teria sido acusada de furto de dólares e tido o celular confiscado por Paula.

Nas redes sociais, os representantes de Edna publicaram uma nota afirmando que a governanta foi vítima de Paula Lavigne.

“Durante os 22 anos em que trabalhou na residência do casal, Edna foi submetida a um padrão sistemático de abusos psicológicos e morais, fatos que ainda serão levados ao conhecimento do Judiciário Trabalhista em momento oportuno”, diz um trecho do comunicado assinado pelo jurídico da ex-funcionária, publicado posteriormente à publicação na revista.

“…valeu-se de métodos pouco democráticos e gravíssimos para inquirir funcionários – dentre eles Edna, constante e indevidamente acusada de forma indireta por Paula”, diz a nota.

Confira a nota na íntegra:

Em resposta à matéria publicada na Veja São Paulo, que expôs o nome completo de nossa cliente, Edna Fonseca, e narrou a ação judicial trabalhista que ela iniciou contra a ex-patroa, Paula Lavigne, publicamos uma nota de esclarecimento e contextualização dos fatos. pic.twitter.com/n5mH7XsXFh — Gabriella Ventura (gabriellamvt.bsky.social) (@gabriellamvt) May 25, 2024