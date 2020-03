Ex-goleiros do Palmeiras prometem ajudar prejudicados por crise do coronavírus

Dois ex-goleiros do Palmeiras se ofereceram para ajudar pessoas afetadas pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Fernando Prass, que hoje atua no Ceará, ofereceu suas redes sociais para divulgar pequenos negócios de São Paulo, Ceará ou Rio de Janeiro. Horas depois, o pentacampeão Marcos disse que irá pagar seis meses de salários a dez pessoas que tiverem perdido os empregos na crise.

“Durante os próximos 14 dias, coloco meu ‘stories’ à disposição do pequeno empresário”, postou Prass em seu perfil no Instagram, ressaltando que não se responsabiliza pela qualidade do serviço divulgado e que mostrará um a cada dia.

Depois, Marcos postou que ajudará dez pessoas por seis meses com um salário mínimo. “Bora sair de discursinho de internet e ajudar na prática!! Cada um faz o que pode!! Deus nos abençoe!”, escreveu Marcos.

A pandemia do novo coronavírus deve ter efeitos desastrosos para a economia brasileira. O governo federal reduziu a previsão do crescimento do PIB de 2,1% para 0,02%, enquanto outros economistas preveem até mesmo queda. Os pequenos negócios devem ser os que mais vão sofrer e, com isso, demitir mais funcionários, principalmente em setores como o aéreo, turismo e o hoteleiro.