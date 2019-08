Ex-goleiro Julio Cesar e filha curtem show no Rio

O ex-goleiro Julio Cesar estava com a filha, Giulia, de 14 anos, no camarote do Garota Vip, no Rio. A menina se acabou no show do Dennis DJ sob o olhar atento do pai. A adolescente é fruto do relacionamento do craque com a atriz Susana Werner, com quem também tem o primogênito, Cauet, de 16 anos.