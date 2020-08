Ex-goleiro Júlio César é anunciado para comentar jogos da Champions Campeão da Liga dos Campeões com a Inter de Milão, ex-jogador comentará os jogos na TNT e Esporte Interativo

Campeão da Liga dos Campeões da Europa com a Inter de Milão, o ex-goleiro Júlio César foi anunciado como o novo comentarista da competição nos canais Esporte Interativo e TNT. Atualmente morando em Portugal, onde acontecerá os jogos do torneio na fase final em agosto, ele irá colaborar com comentários em partidas das quartas-de-final, nas duas semifinais e na grande final.

– Eu considero sim a mais importante (competição de clubes). Representa tudo. Jogar a Champions League é a realização de um sonho. Todo jogador deveria ter a oportunidade de escutar a música de abertura dentro do campo – disse o novo comentarista.

A Liga dos Campeões da Europa retorna a partir desta sexta-feira após quase 150 dias de paralisação em consequência da pandemia do novo coronavírus. A competição volta em um formato de Copa do Mundo, com campo neutro e jogos únicos.

A TNT e o Esporte Interativo transmitem as partidas com exclusividade para o Brasil. Já nesta sexta-feira tem o duelo entre Manchester City x Real Madrid, a partir das 15h, com narração de André Henning e comentários de Vitor Sergio Rodrigues. Já o Esporte Interativo transmite Juventus x Lyon, no Facebook.

