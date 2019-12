Ex-goleiro do Torino é absolvido de acusação de abuso sexual

TURIM, 4 DEZ (ANSA) – A defesa mais importante do ex-goleiro Matteo Sereni não foi em um campo de futebol, mas em um tribunal. O ex-atleta de Torino, Lazio, Sampdoria e Brescia foi absolvido nesta quarta-feira (4) de uma acusação de abuso sexual contra sua filha de nove anos.

O caso começou em 2011, quando a então esposa de Sereni, Silvia Cantoro, acusou o ex-goleiro de ter assediado sexualmente a própria filha pequena. O casal vivia no momento uma turbulenta separação.

O processo chegou aos tribunais de Turim após passar por diversas cidades italianas. Em 2015, o tribunal de Tempio Pausania condenou Sereni com uma sentença que foi cancelada dois anos depois pelo Tribunal de Apelação de Sassari, cujos juízes ordenaram a transferência do caso para a capital piemontesa.

“Nesse caso, quase todos os magistrados que lidaram com ele apontaram que as crianças foram ouvidas em mais de uma ocasião de maneiras inapropriadas, dentro e fora dos tribunais”, disse a juíza do tribunal de Turim, Francesca Firrao.

A dispensa das acusações foi realizada pela promotora Giulia Marchetti e o pedido foi aceito por Firrao, que encerrou o caso após quase 10 anos. Os advogados de defesa de Sereni afirmaram que os filhos do ex-goleiro foram “questionados de maneira inadequada” e influenciados por falsos relatos da ex-esposa e da ex-sogra do ex-atleta.

Atualmente com 44 anos, Sereni se despediu dos gramados em 2011, quando foi acusado de abuso sexual. O ex-goleiro defendeu Sampdoria, Empoli, Brescia, Lazio, Torino, Piacenza, Treviso e Ipswich Town.