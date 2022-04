Ex-Globo, Tiago Leifert tinha intenção de apoiar partido político nas eleições presidenciais Jornalista manifestou interesse em ajudar campanha de João Amoedo no Novo, mas desistência do candidato fez ex-apresentador recuar

Ex-apresentador e um dos principais nomes da Rede Globo, Tiago Leifert tinha outros planos quando deixou a emissora carioca no ano passado. De acordo com o jornal Metrópoles, o jornalista pretendia apoiar o partido Novo nas eleições presidenciais que ocorrem no fim deste ano.

+ Mauro Cezar critica Paulo Sousa e aponta um ‘Flamengo perdedor’: ‘Em um ano, cinco vices’



Tiago Leifert chegou, inclusive, a mandar mensagem para alguns membros do Novo para se colocar à disposição do partido na campanha de João Amoedo. Contudo, a desistência do político da corrida presidencial frustrou os planos do ex-apresentador do ‘Big Brother Brasil’ e ‘The Voice’.

+ Eric Faria dispara sobre time de Paulo Sousa, do Flamengo: ‘Desorganizado e vazio de ideias’



Luiz Felipe D’Ávila foi o escolhido do Novo para substituir Amoedo, mas Leifert não se animou com a opção e se afastou do partido. Um dos principais nomes do jornalismo esportivo da Globo na última década, Tiago Leifert hoje tem canal de esportes no Youtube e trabalhou como comentarista do Paulistão 2022.

E MAIS:

Saiba mais