Ex-Globo, Taís Lopes anuncia saída da CNN após 9 meses

Taís Lopes, uma das jornalistas que a CNN tirou da Rede Globo, pediu demissão da emissora. A notícia foi dada pela própria jornalista em seu Instagram.

“Decidi me desligar da CNN Brasil, após um ano de vínculo profissional. Não foi uma decisão fácil. Todas as escolhas que fiz até aqui sempre exigiram um tanto de coragem. Coragem para mudar – de emprego, de cidade, de estado, decidir morar longe da família e amigos. Coragem para apostar em um projeto novo que ainda ia sair do papel”, afirmou a jornalista.

A jornalista estava na emissora desde o seu lançamento, em março. Ao longo de um ano, Taís passou por vários programas da emissora, como “Agora CNN”, “Jornal da CNN”, “Visão CNN”, “CNN Todos Juntos” e “América Decide”.

“Minha conduta profissional sempre foi pautada pelo total empenho, clareza e cuidado. Nessa dinâmica, confiamos receber o mesmo, para que todos possam desempenhar seus trabalhos no melhor ambiente e condições possíveis. Opto por me desligar em consonância com o que acredito e defendo”.

Veja também