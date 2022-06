Ex-Globo passa fome ao participar de reality show: ‘Me desafiei ao extremo’

Fabio Beltrão, ator que participou das novelas “Verão 90” e “Malhação: Viva a Diferença”, está quase irreconhecível como participante de “A Ponte – The Bridge Brasil”, reality show de sobrevivência da HBO Max, que estreia nesta quinta-feira (9). Durante o confinamento de 20 dias isolados na natureza, o ator perdeu sete quilos e passou fome.

Em conversa com o Na Telinha, do Uol, o ator falou sobre o desafio. “Foi sem dúvidas uma das experiências mais intensas e desafiadoras que já vivi. Sou muito grato por ter vivido isso, por ter tido o privilegio de me desconectar e me reconectar com a natureza, sem telas e sem interferências. Me desafiei ao extremo, aprendi muito com meus erros e acertos e, principalmente, aprendi a valorizar muita coisa que já tinha lá fora e que a gente não se da conta na correria do dia a dia”, afirmou.





O físico dos participantes é colocado à prova na atração a todo momento, já que eles têm a missão de construir uma ponte de 300 metros utilizando como material apenas o que estiver em volta, na disputa por R$ 500 mil.