Ex-Globo Mariana Ferrão revela o motivo de sua saída da emissora

A jornalista e ex-global Mariana Ferrão contou nessa -feira (2/03) ao podcast “PodCringe” um pouco mais sobre as radicais decisões que tomou em sua vida particular no ano de 2019.

Ao fazer 40 anos, e depois de 11 anos trabalhando na emissora carioca, a ex-apresentadora do programa Bem Estar decidiu sair da Globo. Ela também terminou um casamento de 14 anos em 2019. “As pessoas falavam você é louca, saiu da Globo… Eu costumo dizer que a Globo foi saindo de mim”, revelou Mariana.

A jornalista justifica as mudanças: “O que eu senti é que a vida que eu levava não combinava mais com minha essência”. Hoje Mariana tem um canal de YouTube que leva seu nome e conta com mais de 300.000 inscritos.

