Ex-Globo, atriz ganha emprego na Record

A atriz Inês Galvão retomará os trabalhos no mundo artístico após 18 anos longe da televisão. Aos 59 anos, ela ganhou um papel em ‘O Figurante’, um especial da Record TV que irá ao ar no fim deste ano. As informações são do Notícias da TV.

Inês fez uma série de novelas da Globo no passado, como ‘Rainha da Sucata’, ‘Vamp’, ‘Quatro por Quatro’, ‘Vira-Lata’, ‘Uga Uga’, entre outras.

Nos últimos anos, ela estava dedicando mais tempo a família. Na produção da Record, que contará o cotidiano de um figurante, que será interpretado por Eri Johnson, Inês viverá uma produtora de TV. Em entrevista ao portal, ela revelou ter sentido nervosismo.

“Eu nunca trabalhei na Record, e o resto do elenco já está na emissora há muito tempo. E eu fiquei muitos anos longe da TV. Não que eu tenha desfamiliarizado, a gente não perde isso, mas você fica meio fora do contexto. Sei que tô muito nervosa. Decorei meu texto, mas fiquei muito insegura com as entradas. Fiquei tão tensa que chegue em casa e parecida que tinha tomado uma surra, com dor no corpo”, afirmou.

As gravações de ‘O Figurante’ já começaram e Inês diz também que se sente grata por ter sido bem acolhida pelo diretor da atração e também por Eri Johnson. “O Eri elogia, incentiva a gente. Ele foi muito carinhoso, acho que ele percebeu que eu estava nervosa. São 18 anos longe de um estúdio, a coisa já mudou tudo. Você fica com aquele medo de estar arcaica. Mas a gente tem um clima de bastidor muito bacana”, disse.

