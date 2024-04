Ex-Globeleza Valéria Valenssa se emociona com palestra de Oprah Winfrey: ‘Referência para nós mulheres pretas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/04/2024 - 22:03 Para compartilhar:

Após 12 anos de sua passagem pelo Brasil, a apresentadora estadunidense Oprah Winfrey está no Brasil. Ela palestrou no Legends in Town, evento que reuniu estrelas do mundo dos negócios, do entretenimento, do esporte e da política, nesta quarta-feira, 10, em São Paulo.

Considerada a rainha da televisão norte-americana, ela recebeu as boas-vindas de Taís Araújo, que abriu o painel, além de uma plateia empolgada.

Entre outros famosos, Valéria Valenssa, a eterna Globeleza, esteve presente no evento, ao qual definiu como um momento de muito aprendizado.

“Fui convidada para participar desse evento e fiquei muito feliz porque a Oprah para nós mulheres pretas é uma referência, uma inspiração. Então foi uma manhã deliciosa, conduzida pela Taís Araujo, de uma forma muito delicada, inteligente, sutil e ao mesmo tempo emocionada”, declarou a.

“Ela sem dúvida estava ali representando o desejo de todas nós de estar lá também. Foi uma manhã de muito aprendizado e de poder sentir um pouquinho da energia da Oprah, que é incrível!”, definiu Valéria.

