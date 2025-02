Ex-global vira agente de viagens e se une a outros atores que mudaram de profissão

O ator André De Biase, de 68 anos, revelou por meio de suas redes sociais que está iniciando uma nova profissão e agora é agente de viagens. “Um novo capítulo começa por aqui! A paixão por viajar sempre esteve presente na minha vida, e agora quero compartilhar essa experiência com você”, disse o famoso.

De Biase ainda deu mais detalhes sobre seu novo trabalho: “Abri uma agência de viagens sob medida. O objetivo é criar experiências únicas no Brasil e no mundo, sem preocupações, sem complicações e com um custo-benefício extraordinário. Com minha consultoria, você terá planejamento personalizado, segurança e suporte completo antes, durante e depois da viagem”, contou.

Carreira na TV

André De Biase se tornou um galã global na década de 1980 ao estrelar a série “Armação Ilimitada”. Em 2000, ele voltou a se destacar ao interpretar o professor Vinícius Lemos, de “Malhação”, durante seis temporadas.

A última novela do ator foi “Vitória”, em 2014, na Record. Depois disso, ele participou de um episódio do humorístico “Vai que Cola”, em 2015, no Multishow.

Atores que mudaram de profissão

Além de André De Biase, outros atores da Globo também decidiram dar uma repaginada na carreira e mudaram de profissão. Nossa reportagem lista abaixo sete deles. Confira!

Marcello Antony

Afastado da televisão há alguns anos, o ator Marcello Antony surpreendeu seguidores e fãs ao anunciar que está trabalhando como corretor de imóveis de luxo em Portugal, país onde reside desde 2018.

Nas redes sociais, o ex-galã da TV Globo compartilhou um vídeo informando sobre sua nova profissão. “É com grande entusiasmo que anuncio minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Quero proporcionar a vocês uma experiência excepcional na busca pelo seu imóvel perfeito”, disse Antony em seu perfil no Instagram.

Vale lembrar que, mesmo morando no Brasil, o artista já se aventurou em outras áreas profissionais, como quando abriu uma hamburgueria no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O último trabalho de Marcello Antony no Brasil foi em “Malhação: Viva a Diferença”, em 2017. Ao longo de sua carreira, o ator acumulou no currículo novelas de sucesso como “Mulheres Apaixonadas”, “Senhora do Destino”, “Coração de Estudante”, “Terra Nostra”, “Belíssima”, entre outras.

Cláudio Heinrich

Cláudio Heinrich, que brilhou na primeira temporada de “Malhação” (1995), atualmente se dedica às aulas de jiu-jitsu como professor da arte marcial. Em 2020, o ator chegou a fazer uma participação em “A Vila”, do Multishow.

Cecília Dassi

A atriz Cecília Dassi, que brilhou ainda criança em novelas como “Por Amor” e “Alma Gêmea”, abandonou a carreira artística em 2012 para se tornar psicóloga. Atualmente, Dassi trabalha com terapia voltada para artistas infantis e suas famílias.

Daniel Erthal

Em janeiro deste ano,o ator Daniel Erthal, de 41 anos, que já foi um dos galãs da novela ‘Malhação‘ (2005), da TV Globo, viralizou nas redes sociais após ser fotografado trabalhando como vendedor ambulante. Ele abriu um empreendimento e circula pelas ruas de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com uma carrocinha de cervejas. Erthal chegou a trabalhar na praia carioca durante o réveillon.

Davi Lucas

O ator Davi Lucas estreou na Globo na novela “Alma Gêmea” (2005), depois fez “Caras & Bocas” (2009), “Malhação: Intensa como a Vida” (2012) e “Êta Mundo Bom!” (2016), seu último papel nas telinhas, resolveu mudar de profissão e estudar psicologia. Em diversas entrevistas que concedeu desde então, Davi afirmou não se arrepender da decisão.

Guilherme Berenguer

Guilherme Berenguer, que foi protagonista de “Malhação” (2004), ao lado de Marjorie Estiano, optou por seguir atrás das câmeras. Atualmente, o ator se dedica a produção nos Estados Unidos.

Max Fercondini

Max Fercondini, que em 2001 foi um dos protagonistas de “Malhação”, atualmente tem se dedicado às suas duas outras paixões: a aviação e velejar. Com seu barco, o ator já visitou vários lugares pelo mundo, de toda a costa da Espanha à ilhas Canárias, entre outros.