Ex-‘garota do tempo’ na Globo participa de reality sobre romance e traição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2024 - 14:35 Para compartilhar:

A amazonense Rayssa Coutinho tem ganhado visibilidade nas redes sociais após ter sido anunciada como uma das participantes de “Ilha da Tentação“, novo reality de relacionamentos do Prime Video. Apesar disso, as câmeras não são novidade para a jovem de 31 anos, que é jornalista e já trabalhou na televisão.

+ Flávia Alessandra e Otaviano Costa estreiam novo reality e refletem sobre relacionamento e crescimento

Natural de Manaus (AM), Rayssa foi apresentadora de previsão do tempo na Rede Amazônica, afiliada da Globo na região. Ela entrou para a “Ilha da Tentação” com seu então noivo, Cordeiro Rodrigues, com quem estava há dois anos.

Sob o comando de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, o experimento mostra quatro casais dispostos a testar a força do amor com seus parceiros, morando em villas separadas e criando conexões com um grupo de solteiros atraentes.

“Foi uma das experiências mais difíceis que eu já vivi, porque entrei muito segura do meu relacionamento e já na primeira dinâmica fiquei muito abalada. Ficamos isolados, tive crises, só conseguia pensar no comportamento dele. O reality foi um processo de autoanálise, autoconhecimento, amadurecimento… Me deixou mais forte, mas também mais esperta e mais racional”, conta a jornalista, que viveu experiências com outros homens no clima de curtição.

“É um jogo tenso, misterioso e ao mesmo tempo ‘proibido’. Mexe com nossos desejos e com nosso ego também. A grande dificuldade é lidar com traição e culpa porque ficamos isolados. Não sabia o que ele estava fazendo e vice-versa. Tudo isso gera insegurança, é aquele medo de fazer escolhas erradas, de lidar com as consequências, do que vão falar aqui fora e de querer voltar atrás”, revela.

Nas redes sociais, Rayssa não segue mais o parceiro, além de ter apagado as fotos com ele. “Minha vida virou para baixo depois do reality”, finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayssa Coutinho | Ilha da Tentação Brasil (@rayssancoutinho)