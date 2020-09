Ex-garimpeiro, Ilson Mateus estreia na lista de bilionários brasileiros

O empresário Ilson Mateus, dono do Grupo Mateus, alcançou o nono lugar entre os mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes Brasil. Com seu império varejista no Norte e Nordeste, o empresário tem fortuna estimada em R$ 20 bilhões.

O maranhense de 57 anos começou a carreira como garimpeiro em Serra Pelada (PA), nos anos 1970. Em 1986, decidiu abrir sua primeira mercearia em Balsas (MA) e, percebendo a necessidade dos consumidores, resolveu investir na “importação” de itens vindos de Imperatriz (MA).

Com o tempo, a mercearia virou um supermercado, que foi se expandindo pela região. Atualmente, o grupo tem 137 lojas físicas, presentes em 54 cidades no Pará, Maranhão e Piauí, com marcas como Mix Atacarejo, Camiño e Eletro Mateus.

Ilson Mateus é presidente e maior acionista da companhia, que teve faturamento de R$ 9,9 bilhões e lucro líquido de R$ 388 milhões em 2019.

Em agosto, o grupo Matheus protocolou, na CVM, o prospecto preliminar de sua oferta inicial de ações (IPO). O grupo, familiar, é controlado por quatro acionistas: Ilson Mateus Rodrigues, Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus Rodrigues Junior e Denilson Pinheiro Rodrigues.

No prospecto, o grupo informou que a receita nos primeiros seis meses de 2020 fechou em R$ 5,1 bilhões, crescimento de 27% na comparação com igual intervalo de 2019. O lucro líquido foi de R$ 297 milhões, alta de 78%. Já o Ebitda fechou em R$ 478 milhões, crescimento de 62% em igual comparação, com margem Ebitda avançando de 7,3% para 9,3%.

A oferta tem como coordenador líder a XP e conta também com o Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Safra.

