Ex-galã de ‘Malhação’, Márcio Kieling troca novelas por mercado financeiro

Márcio Kieling, 46 anos, popularmente conhecido por ter interpretado o Perereca em “Malhação”, revelou que atualmente trabalha no mercado financeiro como uma fonte de renda alternativa à atuação.

Em entrevista à coluna Play, do jornal ‘O Globo’, o ex-galã explicou que, nos dias de hoje, “ator não pode depender apenas da arte”. Segundo ele, embora no passado conseguisse viver exclusivamente da atuação, a realidade mudou, e agora é necessário contar com uma fonte de renda alternativa. Seu último trabalho em novelas foi em 2017, com “Pega Pega”.

“Todo mundo precisa de mais de uma fonte de renda. Seria um sonho poder viver só da arte, mas agora esse sonho é uma utopia. Então, eu sinto falta e ainda tenho esperança de fazer vários trabalhos como ator também”, afirmou. “Dificuldade financeira graças a Deus eu nunca tive, mas eu vivia apertado para pagar as minhas contas”, complementou.

Seu primeiro contato com o mercado financeiro aconteceu durante a pandemia, em uma época em que o mercado artístico “parou”: “Acabei conhecendo o mercado financeiro através do trade. Foi algo que me fascinou naquele momento porque era o que eu procurava, algo que só dependesse de mim”.

No final, ele revela que já chegou a perder R$ 80 mil, mas hoje lucra quase o triplo desse valor: “Então, sim, tem um primeiro momento de perda, mas, se a pessoa persiste no negócio, uma hora o jogo vira assim como virou para mim. E hoje, graças a Deus, esses R$ 80 mil que eu perdi não fazem a menor falta”.

“Hoje, depois de cinco anos, eu tenho total noção do que estou fazendo e segurança. Normalmente eu faço de R$ 1 mil a R$ 2 mil por dia”, finalizou.