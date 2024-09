Ex-galã da Globo revela por que se demitiu da emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 8:06 Para compartilhar:

Pedro Vasconcelos revelou o motivo pelo qual pediu demissão da Globo, em 2021. O diretor da emissora afirmou que a preocupação com a saúde foi fator decisivo para optar pela saída do canal.

Aos 50 anos de idade, ele contou que teve sua vida prejudicada por conta do excesso de trabalho, então decidiu ficar com a família. “Eu era apaixonado por fazer novela, mas grandes mestres meus faleceram por descuido da saúde”, admitiu ele em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV.

“A saúde vai se deteriorando por algum motivo que não sabemos. O lado ruim disso é que eu perdi muitos momentos com os meus filhos, com a minha família. Não tem como você escapar do tempo”, lamentou.

+ ‘Eu vi’, diz ex-diretor da Globo ao detalhar parte íntima de Alexandre Frota

Vasconcelos virou assunto nos últimos dias após revelar que ficou viciado em drogas por conta de um personagem que interpretou na minissérie “O Portador” (1991). Segundo relato, ele quis mergulhar na história do personagem, que também era viciado, e decidiu experimentar substâncias para entender como a persona fictícia se sentia.

“As drogas te colocam em um processo autodestrutivo. À medida que você está nesse processo, seu nível de amor por você está muito baixo. Nós nos aproximamos do universo em que vivem os personagens. Achei que eu deveria entender quais eram as sensações que uma pessoa que usa drogas tinha, e aí decidi experimentar. Obviamente eu tenho uma tendência para o vício, não são todos que têm”, declarou.

“Aí eu comecei a mergulhar de cabeça no período de gravar e fui muito além do que eu deveria ter ido. Não sou essa pessoa viciada, não sou o meu vício. Tinha dias que eu passava em casa chorando, rezando. Chegava os fins de semana eu recaía, me sentia mal, e aí levantava de novo”, relembrou.

“Fui muito feliz no meu trabalho. O que aconteceu depois disso é o maior estímulo para quem quiser juntar uma coisa na outra. Você soltar as drogas, tomar uma decisão de não encostar nunca mais naquilo, significa que os seus caminhos se abrem”, concluiu.