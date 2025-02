Ex-galã da Globo, Jônatas Faro surge ‘irreconhecível’ e surpreende fãs

Afastado da televisão, o ex-galã da “TV Globo”, Jônatas Faro, 37, surpreendeu fãs ao surgir irreconhecível durante show da cantora Anitta neste fim de semana.

Famoso por estrelar novelas como “Malhação” e “Cheias de Charme”, entre os anos 1990 e 2000, Faro adotou um visual despojado com barba e cabelo comprido, o qual ele usa no estilo “coque samurai”.

A última aparição do astro em novela foi em 2019, com “Jesus” da Record. Desde então, Jônatas se mantém afastado da mídia e trabalha como empreendedor e executivo de vendas em uma imobiliária de luxo no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram, compartilha registros de sua vida fitness e seu hobbies, como o esporte stand up paddle.

Lembram dele? Jonatas Faro, galã de novelas, fez uma rara aparição pública durante os Ensaios da Anitta, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/0bLmSciu9B — Central Reality #BBB25 (@centralreality) February 10, 2025

Apesar do tempo longe da mídia, os internautas não mostraram muita reciprocidade com o ex-galã. Comentários sobre como o ator “está diferente” e que “deveria ter ficado em casa” não faltaram. “Está irreconhecível. Espero que prendam quem fez isso com Jonatas”, escreveu um usuário. “O glow down do ex-galã”, comentou um segundo.