Ex-galã da Globo dança e serve clientes no Carnaval: ‘Preciso fazer dinheiro’

Daniel Erthal, 42, ex-galã da Globo, permanece trabalhando como vendedor ambulante no Rio de Janeiro.

Em um post no Instagram, o comerciante mostra um pouco de como são suas vendas no bairro de Botafogo. Com carisma, ele serve e até dança para clientes durante o Carnaval.

“Eu preciso fazer dinheiro, já falei pra você e vou insistir, eu tenho uma meta financeira e nada vai me parar.”

Na postagem, Erthal recebeu muitas mensagens de apoio. Um admirador afirmou: “sucesso brother, educação e simpatia e carisma, essa é a senha.” Outro disse: “muitos deveriam fazer isso. Você é um exemplo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Erthal (@erthalera)

+ Daniel Erthal, ex-Malhação que viralizou vendendo cerveja, ganha kombi de cliente

+ ‘Fugi muito do rapa’, diz Daniel Erthal após viralizar vendendo cerveja na rua

Quem é Daniel Erthal?

Daniel Cabral Silva Erthal, nasceu em Bom Jardim, no Rio de Janeiro, no dia 22 de março de 1982. Aos 11 anos de idade, recebeu uma indicação de sua tia Betty Erthal que também é atriz, para iniciar um curso de teatro.

Em 1999, ele entrou para a renomada escola de teatro Tablado. Já 2004, fez seu primeiro trabalho na televisão na novela “Da Cor do Pecado”, da Globo. Em seguida fez “Malhação”, onde ganhou destaque com o personagem Léo.

Além de ‘Malhação’, Daniel Erthal atuou em novelas como “Belíssima”, “Eterna Magia”, “Bela, A Feia”, “Rebelde”, ‘Milagres de Jesus”, “A Terra Prometida”, “Rock Story” e “Jezabel”.

Em 2006, participou do quadro Dança dos Famosos, no “Domingão do Faustão”, sendo eliminado logo na primeira etapa da competição, ainda no mesmo fez uma participação especial do seriado infantil Sítio do Pica-pau Amarelo e foi escalado para a telenovela Belíssima, seu primeiro papel no horário nobre.

Em 2013, Daniel passou a dedicar-se em primeiro plano como empresário ao fundar a Cervejaria Erthal, além de criar uma Oktoberfest – intitulada Oktoberthal – em Bento Gonçalves.