Ex-funcionário denuncia goleiro Keylor Navas por trabalho irregular

Um antigo assistente do goleiro costarriquenho Keylor Navas, que está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain, apresentou uma denúncia contra o jogador por tê-lo contratado de forma irregular, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

Segundo o ex-funcionário, de 35 anos e que trabalhou como assistente na casa de Navas e sua família por quase dois anos a partir de março de 2021, o goleiro não cumpriu as leis trabalhistas da França.

“O senhor Navas cometeu claramente atos contrários a todas as regras do direito ao trabalho”, afirmaram os advogados do denunciante, Yassine Yakouti e Lola Dubois, que descreveram as condições de trabalho de seu cliente como “uma forma de escravidão moderna”.

O ex-assistente afirma que nunca assinou um contrato e que tinha que cumprir horários e trabalhar em condições que eram “no mínimo excessivos segundo o direito trabalhista francês”.

Além disso, ele alega que foi obrigado a “dormir em um quarto sem ventilação e úmido, no qual também era obrigado a preparar suas refeições”.

O ex-funcionário também relatou que Navas, que no início de maio anunciou sua saída do PSG, o obrigou a portar uma arma para garantir a “segurança da família”.

