Ex-funcionário da Apple diz que usuários do iPhone deveriam evitar o iOS 17

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/10/2023 - 1:23 Compartilhe

Um TikToker que afirma ser um ex-especialista em vendas da Apple está alertando as pessoas que possuem um iPhone 13 ou um modelo mais antigo contra o download do sistema operacional mais recente, iOS 17, lançado no mês passado.

“Na minha experiência, tive muitos travamentos de aplicativos e atrasos com a maioria dos aplicativos de mídia como TikTok, Insta, YouTube, Netflix ” desde a atualização para 17, disse Tyler Morgan, que atende por @hitomidocameraroll no TikTok.

“Eu sei que, pelo menos com telefones mais antigos, isso é intencional por parte da Apple. Eles atualizam os telefones com uma preferência maior pelos modelos mais novos, o que faz sentido [para esses telefones], mas o que eles poderiam consertar e não fazem é o efeito que isso tem nos modelos mais antigos.”

Morgan, 29, detalhou os recursos que vêm com a atualização mais recente – como NameDrop e modo StandBy – para seus 631.000 seguidores do TikTok no mês passado.

No final do clipe de 17 de setembro , que tem 4,6 milhões de visualizações, ele observa que a atualização torna os telefones mais antigos mais lentos .

Um comentarista perguntou se isso é realmente verdade – e Morgan reiterou em um vídeo subsequente com 3,9 milhões de visualizações: “Sim. Sim vai.”

Morgan, que mora em Los Angeles, afirma que o iOS 17 foi projetado “especificamente” para o iPhone 15.

“Vai ficar tudo bem com o 14, [mas] você vai começar a notar [problemas] com o 13”, disse ele, e “simplesmente piorará a partir daí”.

Ele acrescentou que a atualização “absolutamente não” é necessária.

“Isso é algo que a Apple fez para praticamente todo o iPhone, depois do iPhone 4”, disse Morgan.

Em seu clipe de um minuto, Morgan esclareceu que 17 não é “inexecutável” em telefones mais antigos, mas “você simplesmente não terá a experiência completa que [a Apple está] anunciando”.

Ele afirma que o que você obterá é “muito lento e problemático”.

Ele continuou: “Sua bateria vai acabar, tipo, muito – mais do que deixar seu telefone lento. Honestamente, eu estaria mais preocupado com sua bateria.”

Morgan acredita que os proprietários de telefones mais antigos acabarão cobrando-os de três a quatro vezes por dia.

“Aqui está uma boa regra geral: se você estiver satisfeito com sua experiência geral com o telefone em qualquer atualização em que estiver, deixe como está. Fique ligado nessa atualização”, disse ele. “Sua vida, suas decisões. Faça os corretos.”

No entanto, vários comnetários do TikTok dizem que estão usando a nova atualização em um modelo mais antigo sem problemas.





“Gente, eu tenho um 11 e estava usando o beta para iOS17, estou completamente bem. O único que parece notar a mudança é provavelmente o XS ou inferior”, postou alguém.

“Eu tenho um iPhone XS e tenho o IOS 17 e nenhum atraso é mais suave do que antes”, disse outro.

“Eu instalei no meu pequeno iphone 12 radioativo, mas agora funciona muito mais suavemente”, alguém compartilhou.

“Estou executando o iOS 17 beta no meu iPhone XR perfeitamente”, comentou um usuário.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias