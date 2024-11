Ex-funcionário critica Leo Picon por defender escala 6X1 e expõe salário baixo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 17:09 Para compartilhar:

O irmão da atriz Jade Picon, 23 anos, o também influenciador Léo Picon, 28, ficou no centro de uma polêmica, nesta semana, após opinar sobre a proposta em votação no Congresso que pede o fim da escala de trabalho 6X1. Ele se manifestou contra a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da escala de trabalho e criticou quem a defende, xingando os internautas de ”burro”.

A discussão que tomou conta das redes sociais levou ao resgate de um vídeo antigo de um ex-funcionário de Léo Picon, Bruno Moreira, conhecido como Brino, que havia contado em uma live alguns perrengues que passava quando trabalhava para o influenciador.

+Nos Lençóis Maranhenses, Leo Picon finge queda e fãs comparam a Jade: ‘Pode fazer novela’

+‘Falta de respeito’: Jade Picon critica homens comprometidos que curtem fotos de mulheres com biquíni

“Sendo sincero agora: na época que tu trabalhava com ele [Leo Picon], tu não tinha um pouco de ódio não?”, questionou uma amiga de Brino durante transmissão ao vivo. “Odiava”, respondeu ele, de forma direta.

No vídeo, o ex-funcionário menciona o baixo salário que recebia e as discussões em torno do comportamento e da postura de Léo Picon.

“Acho que era R$ 1.200,00. Era pouco para ele, né?”, sugere Brino.

“E o pior, ele acordava pelado e eu no sofá. Se eu fosse uma pessoa que queria acabar com a vida dele, podia denunciar no Ministério do Trabalho, acho, porque ver o pinto do patrão não está no escopo”, ressaltou ele.

Léo Picon chegou a ironizar a saída de Brino do comando de suas redes sociais. Ele alfinetou o ex-funcionário ao procurar uma outra pessoa para o cargo.

“Tô atrás de um social media. Vocês têm alguém pra indicar? Quero alguém que seja melhor que o Brino e que não me abandone”, publicou ele no X.

Na mesma rede social, Brino publicou uma crítica a quem defende a manutenção da escala;

“Trabalho desde os 13 anos e sempre foi nesse modelo escala 6×1. É uma m** você saber que não tem um dia que pode ir num cinema num parque comer um churros, passear com seu cachorro. Domingo você está tão morto jogado às traças. FIM DA ESCALA 6×1”, escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BFC Notícias – Transformação Social ⚠️ (@brasilfedecovid)

trabalho desde os 13 anos e sempre foi nesse modelo escala 6×1 eh uma merda vc saber que nao tem um dia que pode ir num cinema num parque comer um churros passia com seu cachorro domingo vc ta tão morto jogado as traças igual aquele cocô do cocórico FIM DA ESCALA 6×1 — FURIA brino (@Brunozor) November 9, 2024